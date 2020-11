De vijftig beste bars ter wereld vind je hier

Foto: The World’s 50 Best Bars

Reizen zit er misschien nog niet meteen in, maar om de noodlijdende horecasector een hart onder de riem te stekken, werd de ranglijst van de World’s 50 Best Bars toch bekendgemaakt. Helemaal bovenaan staat dit jaar de Connaught Bar, gevestigd in het Londense Connaught Hotel.

Al sinds 2009 wordt de ranglijst van World’s 50 Best Bars bekendgemaakt en dat op initiatief van de organisatie van World’s 50 Best Restaurants, of wat je de Oscars van de culinaire wereld zou kunnen noemen. Honderden internationale drankenexperts helpen die lijst samenstellen. De beste bar ter wereld werd dit keer Connaught Bar in Londen. Vorig jaar stond die nog op plaats drie.

Op plaats twee prijkt Dante in New York, dat vorig jaar nog tot winnaar werd gekroond en vooral bekend is voor zijn negroni’s. Op plaats drie staat The Clumsies in de Griekse hoofdstad Athene waar vaak wordt gewerkt met lokale, traditionele ingrediënten. In de volledige top vijftig valt wel geen enkele Belgische bar te bespeuren.

De volledige top 50:

1. Connaught Bar – Londen, VK

2. Dante – New York, VS

3. The Clumsies – Athene, Griekenland

4. Atlas, Singapore

5. Tayer + Elementary – Londen, VK

6 . Kwant – Londen, VK

7. Florería Atlántico – Buenos Aires, Argentinië

8. Coa – Hong Kong, China

9. Jigger & Pony, Singapore

10. The SG Club – Tokio, Japan

11. Maybe Sammy – Sydney, Australië

12. Attaboy – New York, VS

13. Nomad Bar – New York, VS

14. Manhattan – Singapore

15. The Old Man – Hong Kong, China

16. Katana Kitten – New York, VS

17. Licorería Limantour – Mexico City, Mexico

18. Native – Singapore

19. Paradiso Barcelona, Spanje

20. American Bar – Londen, VK

21. Carnaval – Lima, Peru

22. Salmón Gurú - Madrid, Spanje

23. Zuma – Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

24. Little Red Door - Parijs, Frankrijk

25. 1930 – Milan, Italië

26. Two Schmucks – Barcelona, Spanje

27. El Copitas - Sint-Petersburg, Rusland

28. Cantina OK! – Sydney, Australië

29. Lyaness – Londen, VK

30. Himkok – Oslo, Noorwegen

31. Baba au Rum – Athene, Griekenland

32. Panda & Sons – Edinburgh, VK

33. Swift – Londen, VK

34. Three Sheets – Londen, VK

35. The Bamboo Bar – Bangkok, Thailand

36. Tjoget – Stockholm, Zweden

37. Buck & Breck – Berlijn, Duitsland

38. Employees Only – New York, VS

39. Bulletin Place – Sydney, Australië

40. Bar Benfiddich – Tokio, Japan

41. Artesian – Londen, VK

42. Sober Company – Shanghai, China

43. Indulge Experimental Bistro – Taipei, Taiwan

44. Bar Trigona – Kuala Lumpur, Maleisië

45. Drink Kong – Rome, Italië

46. Room by Le Kief – Taipei, Taiwan

47. Alquimico – Cartagena, Colombia

48. High Five – Tokio, Japan

49. Charles H – Seoul, Korea

50. Presidente – Buenos Aires, Argentinië