Duitse bondscoach Joachim Löw denkt niet aan comeback van Boateng, Hummels en Müller

De Duitse bondscoach Joachim Löw is niet van plan om oudgedienden Jérôme Boateng (Bayern München), Mats Hummels (Borussia Dortmund) en Thomas Müller (Bayern München) weer op te roepen voor de nationale ploeg, ook al presteren ze sterk in clubverband. Dat heeft Löw laten verstaan in een gesprek met Kicker.

De bondscoach deelde het trio in maart 2019 mee dat ze niet meer in zijn toekomstplannen van het Duitse elftal pasten en sindsdien zijn de wereldkampioenen van 2014 international af. Hun goede spel van de afgelopen weken bij hun club versterkte echter de roep om weer een beroep te doen op Müller, Hummels en Boateng. Vooral omdat nogal wat spelers geblesseerd zijn afgehaakt voor de komende drie interlands, een oefenwedstrijd tegen Tsjechië en de Nations League-duels met Oekraïne en Spanje.

“We hebben in principe besloten deze spelers niet te selecteren, daar is niets aan veranderd”, klonk het bij de Duitse T1. Löw zette voor de lange termijn de deur evenwel nog op een kiertje. “Als er volgend jaar door het wegvallen van sleutelspelers een compleet nieuwe situatie ontstaat, dan moet ik het misschien weer anders beoordelen en nadenken over alternatieve scenario’s.”