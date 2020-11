Hailey Bieber reageert uitzonderlijk op zwangerschapsgeruchten

Al sinds Hailey Bieber in het huwelijksbootje stapte met Justin Bieber doen er geruchten de ronde over een mogelijke zwangerschap. Tot nu toe reageerde het model daar nooit op, maar onlangs maakte ze toch een uitzondering toen US Weekly opnieuw met dat nieuws wilde uitpakken.

In de Amerikaanse pers verschijnen te pas en te onpas verhalen over sterren die zwanger zouden zijn, maar het gebeurt niet al te vaak dat iemand van die vrouwen in kwestie daar ook op reageert. Het moet Hailey Bieber dus hoog hebben gezeten toen ze in haar Instagram Stories van leer trok tegen US Weekly. De tabloid zou een verhaal brengen over een mogelijke zwangerschap, maar het 23-jarig model was hen te snel af.

“Ik ben te weten ben gekomen dat jullie van US Weekly een verhaaltje zouden brengen. Wel ik ben helemaal niet zwanger. Stop dan ook alstublieft met het schrijven van verhalen op basis van zogenoemde bronnen en focus jullie op wat belangrijk is”, klinkt het fel.

Al sinds Hailey Bieber twee jaar geleden de echtgenote werd van de Canadese zanger achtervolgen de geruchten over een mogelijk zwangerschap haar. In een interview met Vogue Italia liet ze in oktober nog weten dat ze wel een gezin wil, maar dat dat nog niet voor meteen zal zijn. “Het vreemde is dat ik vroeger altijd op jonge leeftijd kinderen wilde, maar nu dat ik getrouwd ben, voel ik minder die drang. Ik ben een ambitieuze vrouw en ben met veel projecten bezig. Het zal er wel van komen, maar gewoon nog niet nu.”