Mysterieus bromgeluid dat Lanaken in de ban houdt, wordt aangepakt

Lanaken -

In Lanaken worden al enkele jaren klachten gemeld over een mysterieuze hinderlijke ‘bromtoon’. Op verzoek van het gemeentebestuur werd eind vorig jaar door de afdeling Handhaving van het departement Omgeving gestart met een onderzoek naar de mogelijke oorzaken. Dat werd onlangs afgerond. De geluidsproblematiek is geanalyseerd, wordt aangepakt en verder opgevolgd.