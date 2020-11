Queen Elizabeth vertoont zich voor het eerst met mondmasker

Ook de Britse koningin Elizabeth (94) ontkomt uiteindelijk niet aan de mondmaskerplicht. Bij haar bezoek aan Westminster Abbey zaterdag droeg ze bij haar zwarte outfit een bijpassend exemplaar.

Queen Elizabeth bezocht zaterdag in Westminster Abbey in Londen het graf van de onbekende soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. In lijn met de huidige richtlijnen in Engeland ontsnapte ook de koningin binnenin de kerk niet aan het verplicht dragen van een mondmasker. Ze koos voor een zwart exemplaar in combinatie met haar zwarte mantel, hoed en handtas. Dat was meteen de eerste keer sinds de uitbraak van de pandemie dat de Queen met een mondmasker werd gezien.

Foto: ISOPIX

Het werd voor de koninklijke familie trouwens een weekend dat helemaal in het teken stond van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, want zondag vond Remembrance Day plaats. Onder anderen prins Charles, prins William, prins Edward en prinses Anne legden dit jaar de kransen bij het oorlogsmonument in Whitehall in Londen. Koningin Elizabeth keek zoals de laatste jaren gebruikelijk toe vanaf het balkon en dit keer had ze dus geen mondmasker nodig.

Geen Harry en Meghan

Wie niet van de partij was, waren prins Harry en Meghan Markle. De prins, die tien jaar in militaire dienst was, zou volgens The Sunday Times teleurgesteld geweest zijn dat hij geen deel mocht uitmaken van de ceremonie. Nochtans had hij naar verluidt wel een aanvraag ingediend bij Buckingham Palace om ook een krans te mogen neerleggen bij het oorlogsmonument, maar hij kreeg geen toestemming.

De hertog van Sussex deed in maart een stap terug binnen het Britse koningshuis en dat betekende dat hij ook allerlei militaire erefuncties moest inleveren. Hovelingen wezen het verzoek af omdat hij de monarchie niet langer vertegenwoordigt. Koningin Elizabeth zou niet op de hoogte zijn gebracht van de wens van haar kleinzoon.

Kerkhof in LA

In de plaats trokken Harry en zijn vrouw dan maar naar het kerkhof in hun woonplaats Los Angeles waar ze zelfgeplukte bloemen legden op de graven van twee Britse soldaten. Ook plaatste de prins een krans om zo de slachtoffers te herdenken. “Voor iedereen die heeft gediend, of nu dient. Dankjewel”, luidde de tekst op de krans.

Een woordvoerder van het koppel liet weten dat ze op hun eigen manier een herdenkingsplechtigheid wilden houden. “Het was voor de hertog en hertogin belangrijk dat ze zelf Remembrance Day konden herdenken en een eerbetoon te brengen aan zij die in het leger hebben gediend en hun leven hebben gegeven.”