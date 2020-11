Team Trump plant nieuwe acties: rally’s over fraude bij verkiezingen

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump wil blijven hameren op de stelling dat fraude is gepleegd bij de verkiezingen. Het overweegt om manifestaties te houden in de stijl van verkiezingsbijeenkomsten, berichten Amerikaanse media als Axios en CNN maandag op basis van ingewijden.

De Republikein houdt vol dat hij de echte winnaar is van de verkiezingen en zijn team is in meerdere staten naar de rechter gestapt. De president verloor in meerdere belangrijke staten maar net van zijn ...