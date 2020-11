Thibaut Courtois wil zware nederlaag snel doorspoelen: “Moeten mentaal sterk blijven”

Thibaut Courtois leed zondag op de negende speeldag in La Liga met Real Madrid een pijnlijke 4-1 nederlaag op het veld van middenmotor Valencia. De Rode Duivel moest bij de Koninklijke maar liefst drie strafschoppen incasseren en een eigen doelpunt van Raphaël Varane. “We moeten mentaal sterk blijven en doorgaan”, reageerde de Bilzenaar na het forse verlies.

“We begonnen de partij goed en kwamen 0-1 voor”, stak Courtois van wal. “We hielden de hoge druk echter niet aan. Ze kregen drie strafschoppen, maar creëerden eigenlijk niet veel kansen. Na de rust wilden we de scheve situatie rechtzetten, ik had echt het gevoel dat het mogelijk was. We kregen veel kansen, maar de bal wilde er niet in.”

Courtois wil dat Real na de interlandbreak zijn blazoen weer oppoetst. “Er wachten ons dan moeilijke wedstrijden, tegen het sterke Villarreal en in de Champions League tegen Inter. Deze match mag niet blijven hangen, we moeten mentaal sterk blijven, weten wat we verkeerd deden en ons verbeteren. We spelen een meer aanvallend voetbal met hoge druk, maar kunnen dan een doelpunt slikken zoals tegen Huesca (4-1 winst, red.). We moeten de koppen samen steken om net als na de lockdown en bij het begin van het seizoen nauwelijks goals tegen te krijgen.”

Coach Zinédine Zidane kon in Valencia niet rekenen op Eden Hazard en Casemiro, die positief testten op COVID-19.