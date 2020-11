Frank Vandenbroucke: “Voor veilige haven moeten cijfers minstens 10 keer lager liggen”

De coronacijfers lijken opnieuw de goede richting uit te gaan. “Maar als we echt in een veilige haven willen terechtkomen, moet de circulatie van het virus minstens 10 keer lager liggen”, zo heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maandag gezegd in De Ochtend. Maar er is niet alleen een drastisch lagere circulatie van het virus nodig.