Gabriel Muroni, de 8-jarige jongen uit Maasmechelen die in het VTM-programma ‘Een Echte Job’ verzorgd werd door Sean Dhondt, is onverwacht overleden. “Hij heeft zo hard gestreden, we zijn enorm trots op hem.”

Hoewel Gabriel maar even in het tv-programma te zien was, heeft hij toch menig hart gestolen, ook dat van Sean Dhondt. In ‘Een Echte Job’ draaide de zanger drie weken mee in Pulderbos, een revalidatiecentrum ...