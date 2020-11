Rode Duivels zonder Lukaku en Eden Hazard

De Rode Duivels zullen het tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken zonder Eden Hazard en Romelu Lukaku moeten doen. De aanvaller van Real Madrid legde vrijdag een positieve coronatest af, terwijl Romelu Lukaku niet naar ons land mag afreizen van de Italiaanse autoriteiten.

Met een simpele comunicado oficial stuurde Real Madrid zaterdag het nieuws de wereld in: onze spelers Casemiro en Eden Hazard hebben positief getest op het coronavirus. “Natuurlijk is dit een moeilijke situatie, maar Eden stelt het fysiek en mentaal goed. Hij is sterk genoeg”, vertelde Zinédine Zidane voorafgaand aan de wedstrijd tegen Valencia, die Hazard logischerwijs aan zich voorbij moest laten gaan.

De Rode Duivels zullen het de komende de wekend dus zonder hun kapitein moeten doen. Alweer. 356 dagen is het intussen al geleden dat Hazard nog eens in actie kwam voor de nationale ploeg. Eerst was er die verdomde enkelblessure die hem maanden langs de kant hield. In oktober leek hij hersteld, maar werd hij plots geveld door een spierkwetsuur. En nu Hazard eindelijk écht op de weg terug leek, is er dus het coronavirus. De zoveelste tegenslag in wat nu al een jaar om te vergeten is voor Hazard.

Na zijn positieve test moet Hazard tien dagen thuis in quarantaine. In principe zou de bondscoach hem dus nog kunnen laten overvliegen voor de wedstrijd tegen Denemarken, op 18 november. Maar de kans dat Real Madrid daar toelating voor geeft, lijkt bijzonder klein.

Ook vanuit Italië kreeg Roberto Martinez overigens slecht nieuws. Daar beslisten de lokale gezondheidsautoriteiten dat de spelers van Sassuolo, Genoa, AS Roma, Lazio en Inter hun clubs niet mogen verlaten om af te reizen naar de nationale ploeg. De Rode Duivels zullen het tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken dus niet alleen zonder Hazard, maar ook zonder Romelu Lukaku moeten stellen.