Blunderende Bolat pakt puntje met Gent tegen Anderlecht

De topper tussen AA Gent en Anderlecht had weinig om het lijf. Beide ploegen hadden het bijzonder moeilijk om kansen te creëren. Van Crombrugge en Bolat hadden dan ook weinig werk, maar gingen toch met een hoofdrol lopen. Bolat ging immers in de fout bij de 0-1 van Murillo. In het slot blunderde ook Van Crombrugge nog op een vrije trap van Bezus. Zijn flater had echter geen gevolgen. Even voordien had Yaremchuk de 1-1-eindstand op het scorebord gezet.

“Ik hoop jullie te verrassen met de veldbezetting en met de uitslag”, zei Peter Balette voor de aftrap. Balette zat nog steeds als T1 op de bank door de positieve coronatest van Wim De Decker en miste een halve ploeg door Covid-19. Verrassen met zijn opstelling deed hij niet en met de uitslag zal vooral hijzelf verrast zijn. Kums kwam erin voor Owusu (corona) en Hanche-Olsen nam plaats op de rechtsachter, want ook Castro-Montes kampt met het virus. Verder waren er geen wijzigingen ten opzichte van het vorige competitieduel tegen Waasland-Beveren.

Vincent Kompany wilde dan weer “veel balbezit en veel kansen creëren”, maar mislukte ook in zijn opzet. Om in de coronasfeer te blijven: beide ploegen waren in hetzelfde bedje ziek. Veel slordigheden en slechte passes, te vaak balverlies en weinig tot geen uitgespeelde kansen. Het was Anderlecht dat tekende voor de beste mogelijkheden. Sambi Lokonga mocht eens ver oprukken en zette Percy Tau alleen voor doel, maar die mikte naast. Amuzu probeerde het ook eens nadat hij gelegenheidsrechtsachter Hanche-Olsen in de wind had gezet, ook zonder succes. Op het halfuur bracht Sambi Lokonga Tau ei zo na opnieuw in scoringspositie, maar zijn pass was niet goed genoeg.

Keepers blunderen

AA Gent zette daar een kopballetje van Niangbo, een schot van Yaremchuk en een geblokt schot van Bukari tegenover. De eerste helft leek een maat voor niets te worden. Tot Mohammadi op slag van rust ongelukkig uitverdedigde. Hij trapte de bal wild weg en die belandde pardoes in paars-witte voeten. Via Verschaeren kwam het leer voor doel bij Murillo, die draaide en schoot de 0-1 binnen. Sinan Bolat zag er niet goed uit bij de goal en zorgde voor een nieuwe – de zoveelste – episode van het keepersprobleem bij de Buffalo’s.

Na rust was er weinig beterschap. Vadis bleef, wellicht door een blessure, in de kleedkamer en werd vervangen door Bezus. Gent nam het heft wel meer in handen, maar dat leverde o zo weinig kansen op. Yaremchuk probeerde wel, maar kreeg van scheidsrechter Laforge een gele kaart voor een schwalbe. De Oekraïner werd nochtans wel degelijk aangetikt in de zestien door Tau.

Foto: BELGA

RSCA rekende in de tweede helft meer op de counter, maar ook dat bracht weinig op. Twee keer nog kreeg RSCA een grote kans. Tau en Amuzu stonden allebei vrij aan de tweede paal, maar die laatste griste de voorzet voor de voeten van de Zuid-Afrikaan weg en miste. Ook Verschaeren mocht het nog eens proberen, maar Bolat redde.

In het slot vond Mohammadi dan toch eens het hoofd van Yaremchuk en die kopte dan toch de gelijkmaker binnen. In de toegevoegde tijd ging Van Crombrugge bijna dezelfde weg op als Bolat. De Anderlecht-doelman liet een vrije trap van Bezus door zijn benen glippen, maar de bal ging net niet over de lijn. 1-1 dus na een matige topper. Anderlecht kon mits een overwinning gedeeld aan de leiding komen, maar Yaremchuk stak er nog een stokje voor.