Cijfers dalen, maar hoeveel moeten ze zakken voor we aan versoepelingen kunnen denken?

Het aantal nieuwe besmettingen gaat de goede kant uit. Ons land staat niet meer bovenaan de Europese ranglijst: sinds afgelopen weekend gaan Tsjechië en Luxemburg ons voor. Maar om versoepelingen in te voeren, is het nog veel te vroeg. “We gaan de inspanningen moeten volhouden tot we minder dan vijftig besmettingen per dag tellen”, zegt professor Geert Molenberghs (KU Leuven en U Hasselt). “Pas dan kunnen we terugkeren naar een behoorlijk normaal leven.”