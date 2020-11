RECONSTRUCTIE. Hoe de avondklok Marc Brys bij OHL hield

Eind goed, al goed. Voor OHL dan toch. Bijna waren de Leuvenaars deze week hun coach kwijt aan RC Genk. We reconstrueren hoe het allemaal gelopen is: hoe de avondklok in het nadeel van de Limburgers uitdraaide en hoe Peter Willems, de CEO van OHL, met succes op de gevoelens van Marc Brys speelde. Een film in zes bedrijven.