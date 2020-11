Maandag zullen er voormiddag méér wolken boven Limburg aanwezig zijn dan namiddag. Een lichte lokale bui is niet uitgesloten.

Op veruit de meeste plaatsen blijft het echter droog. Met maxima rond 16 a 17°C leven we alweer royaal boven onze stand. Normaal hebben we nu recht op een graad of 11. Er staat hierbij een nauwelijks ...