“Meer dan één op de vijf heeft na twee maanden nog symptomen van corona”

Van de mensen die twee of meer maanden geleden geïnfecteerd raakten door het coronavirus, vertoont 22,4 procent nog steeds symptomen. Dat blijkt uit de resultaten van de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Het virus komt tijdens deze tweede golf ook voor veel mensen dichtbij: 65 procent van de deelnemers kent intussen in zijn of haar nabije omgeving iemand die ernstig ziek werd na een infectie.