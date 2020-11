Borgloon -

Zaterdagavond werd in het centrum van Borgloon een man gecontroleerd door de recherche van de politiezone kanton Borgloon. De man - die geen vaste verblijfplaats heeft - bleek geseind te staan. Hij had nog een gevangenisstraf van 18 maanden openstaan. Bij een fouillering werd een kleine gebruikershoeveelheid cannabis gevonden. De man werd gearresteerd en naar de gevangenis in Hasselt gebracht.