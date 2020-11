Eli Iserbyt wint duel met Michael Vanthourenhout en kroont zich tot Europees kampioen veldrijden

Eli Iserbyt is de opvolger van Mathieu van der Poel. Onze landgenoot vocht in het Nederlandse Rosmalen een leuk duel uit met Michael Vanthourenhout en pakte de Europese titel. Lars van der Haar redde de eer van oranje met een derde plaats.

Michael Vanthourenhout en Toon Aerts namen de beste start, maar niemand kon meteen wegrijden. De meeste Belgen zaten goed vooraan, maar ook de Spanjaard Felipe Orts was zowaar mee. In ronde twee bleef Eli Iserbyt haperen in de afdaling. Dat had Aerts gezien: de voormalige Europese kampioen trok door, Vanthourenhout volgde. Laurens Sweeck wachtte Iserbyt op.

Het zijn de Belgen die de wedstrijd, zoals verwacht, in handen nemen. #EKveldrijden #eurocross20 pic.twitter.com/X0cZ14JPO5 — 2020 UEC EK Veldrijden (@ekveldrijden) November 8, 2020

De topfavoriet keerde snel weer terug naar de voorste gelederen en pakte meteen de kop. Hij reed samen met ploegmakker Vanthourenhout weg van Aerts, die wat te snel leek gestart te zijn. Ook Sweeck en Daan Soete waren nog mee. Lars van der Haar was ondertussen opgerukt naar de rol van beste niet-Belg en ging op zoek naar wat er nog voor het grijpen lag: het brons.

Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt zijn de leiders in de wedstrijd, terwijl Lars van der Haar op 15 seconden volgt. #ekveldrijden #eurocross20 pic.twitter.com/hEYUcJM97a — 2020 UEC EK Veldrijden (@ekveldrijden) November 8, 2020

Aerts ging hard tegen de vlakte met nog vijf ronden voor de boeg. Van der Haar reed wat later weg van de achtervolgers terwijl Iserbyt en Vanthourenhout elkaar voorin bestookten met kleine prikjes. In de voorlaatste ronde viel de beslissing bij een nieuwe versnelling van Iserbyt. Vanthourenhout had een goeie dag, maar moest enkele lengtes prijsgeven en de vogel was gaan vliegen.

Een alweer sterke Iserbyt soleerde naar de Europese titel, Vanthourenhout was een knappe tweede voor Van der Haar. Geen volledig Belgisch podium dus, maar wel zeven Belgen in de top tien. Enkel Thijs Aerts viel daarbuiten als zestiende.

Uitslag:

1. Eli Iserbyt (Bel) in 1:04:28

2. Michael Vanthourenhout (Bel) +0:16

3. Lars van der Haar (Ned) +0:22

4. Laurens Sweeck (Bel) +0:41

5. Toon Aerts (Bel) +0:47