Engelse kraker tussen Manchester City en Liverpool samengevat in vijf cijfers

Goed nieuws voor wie op Super Sunday tussen de Belgische soep (Oostende - Club Brugge) en de patatten (AA Gent - Anderlecht) graag nog wat Engelse bonen tot zich neemt: over de plas kijken Manchester City en Liverpool elkaar in de ogen. Dé kraker in de Premier League voor u samengevat in vijf opvallende cijfers.