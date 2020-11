Maaseik -

Een 43-jarige man van Neeroeteren is zaterdag rond middernacht in de boeien geslagen door de politie. De man uit de Akkerstraat op Schootsheide had op facebook bedreigingen gezet en daarbij een handvuurwapen laten zien. De man werd na enige tijd en met bijstand van verschillende politieploegen in de boeien geslagen. Bij zijn arrestatie bedreigde hij ook de agenten met een wapen. Het onderzoek loopt nog. Het parket Limburg werd op de hoogte gesteld.