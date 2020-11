‘Bad boy’ Nick Kyrgios praat openlijk over depressie: “Mensen begrijpen niet hoe eenzaam tennis kan zijn”

Tennisser Nick Kyrgios (25) heeft in de Australische tabloidkrant The Sunday Telegraph verklaard dat hij zich de voorbije jaren in een “sombere en eenzame situatie” bevond. Hij vocht in die periode tegen een depressie, die volgens hem het gevolg is van het verschroeiende ritme van het ATP-circuit.

“Ik denk niet dat de mensen begrijpen in welke mate tennis een eenzame sport kan zijn. Je staat alleen op het court en je kan niet echt met iemand praten. Je moet zelf de oplossing vinden. Ik heb het daar moeilijk mee gehad”, zei de Australische ‘bad boy’, die zich geregeld in negatieve zin laat opmerken. Zijn woedeaanval vorig jaar op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati leverde Kyrgios een boete van 113.000 dollar op. Vervolgens omschreef hij de ATP als een corrupte organisatie, om daarna zijn woorden weer in te trekken.

“Ik herinner me nog dat ik een jaar geleden om 16u wakker werd in Sjanghai. Ik lag nog in bed, de gordijnen waren dicht. Ik wou het daglicht niet zien”, aldus het nummer 45 op de ATP-ranking, die naar eigen zeggen in het verleden bij momenten “ernstig depressief” was. “Ik had de indruk dat niemand me als persoon wilde leren kennen, dat men me enkel als tennisser bekeek om me te gebruiken. Ik was niet in staat om iemand te vertrouwen.”

“Veel mensen legden me druk op, dat deed ik zelf ook. Het spelplezier verdween en ik werd oncontroleerbaar. Door wat ik dacht dat ik moest zijn, ben ik depressief geworden”, besloot Kyrgios, die dit jaar vanwege de coronacrisis paste voor de US Open en Roland Garros.