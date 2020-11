John van den Brom heeft zondagochtend zijn eerste training bij KRC Genk geleid. De 54-jarige Nederlander zag zaterdagavond blauw-wit winnen in de derby tegen STVV. Hij ontving, zoals de traditie het voorschrijft, appeltaart van de supporters waarna hij naar het trainingsveld trok. Ook Dennis Haar, de rechterhand van Van den Brom die is meegekomen van Utrecht, was van de partij.