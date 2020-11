De Ridder boos op Lambrechts: “Hautaine leiding”

Steve De Ridder speelde opnieuw ijzersterk zaterdag in de derby, maar bleef met lege handen én een (onterechte) uitsluiting achter. Na zijn eerste geel voor protest kreeg de Ridder in blessuretijd een tweede gele kaart voor een fout op de doorgebroken Ito. Terwijl het Cacace was, die de Genkse Japanner een por gaf, zodat Ito contact maakte met De Ridder. De Ridder was na afloop woest op Lambrechts en liet zijn frustratie ook nog blijken via de sociale media. “Iedereen maakt fouten maar de manier waarop een hautaine Lambrechts deze derby heeft geleid, maakt de verbinding tussen spelers en scheidsrechters alleen maar kleiner”, reageerde een ontgoochelde De Ridder op Twitter.