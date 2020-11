EK VELDRIJDEN. België wint, maar welke Belg? Eli Iserbyt, Toon Aerts en ‘outsider’ Laurens Sweeck zijn de favorieten

De organisatie van het EK veldrijden in Rosmalen mag in Spotify alvast de Brabançonne als zoekterm ingeven. Domineerden Nederland het EK nog bij de vrouwen, dan is het straks de beurt aan de Belgische mannen. Slechts twee crossers konden dit jaar al een internationale topcross winnen, en allebei hebben ze een Belgisch paspoort: Eli Iserbyt en Toon Aerts. Reken daar nog ‘outsider’ Sweeck bij en het EK kent straks uitsluitend Belgische favorieten.

Plaats van gebeuren: het Nederlandse Rosmalen. Publiek: niet toegelaten door corona. Het parcours: supersnel. Het deelnemersveld: afgeroomd, want nog altijd zonder Van der Poel en Van Aert. Ziedaar het EK in een notendop. Een EK met torenhoge Belgische verwachtingen. En terecht. Elk scenario dat straks niet naar een Belg in de Europese sterrentrui leidt, zou een blamage zijn. Twee jaar geleden werd Mathieu Van der Poel in ditzelfde Rosmalen nog Europees kampioen, maar nu de Nederlander nog geniet van enkele weken vakantie, tellen we nog uitsluitend Belgische favorieten. En één naam die erboven uitsteekt, die van Eli Iserbyt. Met zeges in Ruddervoorde en op de Koppenberg is de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal de man in vorm. Bovendien vindt hij met het bochtenrijke parcours in Rosmalen een omloop die hem op het lijf geschreven is.

Parcours niet onderschatten

Dat ziet ook bondscoach Sven Vanthourenhout. “Toch zou ik het parcours niet onderschatten”, zegt hij. “Je zag het al bij de vrouwen. Het oogt mooi en snel, maar het is veel zwaarder dan je zou vermoeden. Je rijdt continu van bocht naar bocht, van hindernis naar hindernis. Dat begint op de duur door te wegen. Het valt nooit stil, er is nooit ruimte om te recupereren. Op het einde zie je iedereen doodgaan. Zo veeleisend.” Het is een van de redenen waarom Vanthourenhout nog twee namen op zijn favorietenlijstje zet. Belgisch kampioen Sweeck, die vooral blij zal zijn met de zandstroken op het parcours. En Toon Aerts. “Conditioneel is hij altijd een van de betere renners. Hoe verder de wedstrijd vordert, hoe meer dat in zijn voordeel gaat spelen.”

Foto: Peter Malaise

Belgische strijd

Hoewel het een EK betreft, is het met een vergrootglas zoeken naar buitenlanders. Sowieso komen er slechts 33 renners aan de start en daarvan hebben er vijftien een Belgisch of Nederlands paspoort. Meisen, Orts of Chainel moeten al een superdag hebben om zich straks met hen te kunnen meten. Dus kijkt Vanthourenhout toch maar naar de Nederlanders. “Van der haar is voor mij hoe dan ook een podiumkandidaat”, zegt hij. “En ook Corné van Kessel zal zich willen laten zien.”

Foto: Photo News

Maar winnen? De bondscoach gaat een rustige dag tegemoet. Die titel kan hem niet ontsnappen, toch? “Ik hoop het. Maar het blijft opletten. Als er straks enkel Belgen op kop zitten, ga ik mij niet moeien. Dan moeten ze het onder elkaar maar uitvechten. Maar zolang er een buitenlander bij is, zullen ze er toch hun verstand moeten bijhouden en moeten samenwerken. We kunnen het ons echt niet permitteren dat het straks door onze eigen schuld fout zou lopen.”

DEELNEMERS EK VELDRIJDEN 2020. Toon Aerts en Eli Iserbyt favorieten bij de mannen

PARCOURS EK VELDRIJDEN 2020. “Een eerlijke ronde”