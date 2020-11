Annulatie Voerense carnavalsactiviteiten in het seizoen 2020-2021

Voeren - In onderling overleg met het gemeentebestuur van Voeren hebben de vier carnavalsverenigingen beslist om dit carnavalsseizoen geen stoeten of zittingen te organiseren. De ontwikkeling van de COVID-19 pandemie laat immers niet toe om carnaval op een veilige manier te organiseren.

11 november is traditioneel de opening van het nieuwe carnavalsseizoen. Voor de inwoners in Voeren, die carnaval een warm hart toedragen, staat deze datum steeds met stip aangeduid. De vele carnavalsverenigingen die Voeren rijk is, beginnen dan met de voorbereiding. Praalwagens worden gebouwd, zittingen worden bijgewoond en zelfs eigen kostuums worden gemaakt. Dit alles met als doel om tijdens de optochten in Teuven, Moelingen, ’s-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren zo origineel mogelijk uit de hoek te komen.

De coronapandemie die ons leven sinds maart 2020 sterk beïnvloedt, zal ook gevolgen hebben voor de carnavalsactiviteiten in Voeren. Gezien de huidige situatie hebben de carnavalsverenigingen in overleg met het gemeentebestuur besloten dat er komend seizoen geen evenementen en activiteiten zullen plaatsvinden. Concreet betekent dit dat er geen optochten, zittingen, sleuteloverdracht of andere grote activiteiten en evenementen zullen plaatsvinden. “Deze beslissing is met pijn in het hart genomen, carnaval maakt namelijk deel uit van de identiteit van de gemeente. Op dit moment staat ieders gezondheid echter op de eerste plaats en de ontwikkeling van de pandemie laat het niet toe om carnaval op een veilige manier te vieren. Graag wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruikmaken om voor elkaar te zorgen en de maatregelen te blijven respecteren. Hiermee hopen we er samen voor te zorgen dat de mooie traditie die carnaval is, in het seizoen 2021 – 2022 wel weer opnieuw door kan gaan”, aldus de verantwoordelijken. (nm)