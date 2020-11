Zondagochtend om half tien verzamelde al een delegatie van het Overkoepelend Supporters Verbond van KRC Genk aan de Luminus Arena om een traditie in ere te houden: daags na een derbyzege trakteren de Genkse supporters de spelers op appeltaart. Volledig coronaproof dit jaar, naast aanvoerder Vukovic en derbycoach Olivieri had ook de nieuwe hoofdtrainer John van den Brom er best trek in.