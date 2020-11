Ademola Lookman gaat de wereld rond. De speler van Fulham mocht in de 98ste minuut in de wedstrijd tegen West Ham een penalty trappen bij een 1-0-achterstand. Gewoon hard tegen de netten knallen, dacht iedereen. Maar niet Lookman. Die wilde het mooi doen en uitpakken met een panenka, maar die ging volledig de mist in. Auwtch!