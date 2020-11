Judd Trump ziet sterretjes tegen Mark Allen, die zich plaatst voor finale van de Champion of Champions snooker

Mark Allen (WS-8) heeft zich zaterdag in het Engelse Milton Keynes voor de finale van het Champion of Champions geplaatst. De 34-jarige Noord-Ier deed dat met een overtuigende 6-1 zege tegen Judd Trump.

Met breaks van 102, 65 en 66 nam “The Pistol” een 5-0 voorsprong tegen de nummer een van de wereld. Die kon met een break van 80 de eer nog redden, waarna Allen het met een 67 break afmaakte.

Mark Allen leads Judd Trump by four frames to nil ??#ChampOfChamps pic.twitter.com/1ymg2VDpHi — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 7, 2020

Mark Allen hits the black with so much venom the ball gets lost under the table ??#ChampOfChamps pic.twitter.com/8ydERsCnRJ — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 7, 2020

In de finale (best of 19) staat Allen zondag tegenover titelverdediger Neil Robertson (WS-3). De 38-jarige Australiër plaatste zich vrijdag voor de finale met een 6-5 zege tegen Mark Selby (WS-4). De finale wordt een heruitgave van die van 2015, waarin Robertson met 10-5 de maat nam van Allen. Vorig jaar bracht Robertson het toernooi een tweede keer op zijn palmares door Trump met 10-9 te verslaan.

“Ik ben heel erg blij met de manier waarop ik gespeeld heb”, verklaarde Allen, die in de kwartfinales ook al de scalp van ‘s werelds nummer twee en drievoudig toernooiwinnaar Ronnie O’Sullivan gegrepen had. “Als ik op mijn best ben, ben ik tot veel in staat. Maar om Robertson hier van een derde titel te houden, zal het nog veel beter moeten. Hij speelt al het hele toernooi goed en in zijn halve finale was hij weer indrukwekkend. Het zal dus lastig worden, maar ik heb hem al eerder verslagen.” In de onderlinge confrontaties leidt Robertson met 15-11.

De toernooiwinnaar krijgt zondag een cheque van 150.000 pond (166.000 euro) overhandigd, voor de runner-up ligt er één van 60.000 pond (66.500 euro) klaar. Voor de Order of Merit heeft dat geen gevolgen. Het Champion of Champions is geen rankingtoernooi. .