Op de vijfde speeldag in de hoogste nationale volleybalafdeling heeft Maaseik zaterdag met 3-0 gewonnen van Haasrode Leuven. Elke set eindigde op 25-19. Door de zege wipt Maaseik voorlopig over Roeselare naar de leiding. Roeselare speelt zondagnamiddag op verplaatsing bij Borgworm.

Menen is na een 1-3 (25-19, 22-25, 23-25, 21-25) zege in Gent derde in de stand, net voor Aalst, dat met 1-3 (25-18, 14-25, 22-25, 26-28) ging winnen bij hekkensluiter Achel.