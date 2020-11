Munster derde en beste junior in Rally van Hongarije “ondanks mindere bandenkeuze”

Grégoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20) zijn in Hongarije bezig aan een sterke wedstrijd. Vooraf kondigde de Belg, die ook de Luxemburgse nationaliteit heeft, zonder verpinken aan dat hij de strijd wou aangaan met Oliver Solberg (Skoda Fabia), zoon van ex-wereldkampioen Petter Solberg. Inzet is de strijd voor de Europese titel bij de junioren. Na de tweede dag trekt Munster voorlopig aan het langste eind en kan hij een deel van zijn achterstand op Solberg goedmaken en mogelijk zelfs de nieuwe leider worden.

De Rally van Hongarije is een asfaltwedstrijd, met heel wat stukken onverhard. “Er zijn nogal wat koorden en wanneer er een aantal rijders gepasseerd zijn, is de modder op de baan gegooid, wat voor verraderlijke omstandigheden zorgt”, zegt Munster. “Sommige klassementsritten laten me denken aan de legendarische klassementsrit van de Clémentine die destijds deel uitmaakte van de Rally van Spa. Zaterdagochtend maakte ik de verkeerde bandenkeuze, waardoor ik nogal wat tijd verloor. Tijdens de tweede doortocht ging het een pak beter en waren mijn tijden veel constanter. Na de tweede dag sta ik derde, na kleppers als Mikkelsen en Breen. Op een moeilijk parcours als dit doet me dat heel veel deugd. Het doel is om morgen die derde plaats en de leiding bij de junioren vast te houden. De kloof met de tweede plaats is aanzienlijk. Tegelijkertijd heb ik al een mooie voorsprong op mijn eerste achtervolger.”