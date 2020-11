Theo Bongonda: “Dat is talent, zeker?”

Met twee doelpunten, de nummers 4 en 5 in de voorbije drie wedstrijden, maakte Theo Bongonda het verschil. “Belangrijker dan mijn goals is de 12 op 12 die we nu pakken. Maar toch, ik was zeer gemotiveerd voor deze wedstrijd. Onder meer door het vertrek van Jess Thorup. Het is een goeie trainer, daar niet van. Ik voelde me goed onder hem. Maar als mens is hij serieus in mijn achting gezakt. Hij heeft geen kl… aan zijn lijf. Hij had tegen de mensen waar hij mee gewerkt heeft, wel even mogen zeggen dat er een andere aanbieding was die hij niet kon weigeren. Nu heeft hij ons in de steek gelaten. Vandaar mijn opgestoken middenvingers op Twitter. De ploeg heeft vandaag op gepaste wijze gereageerd.”