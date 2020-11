Carlos Cuesta ziet Genk als titelkandidaat

De Colombiaanse muur van Genk wint week na week aan stabiliteit. Op Stayen werden opnieuw weinig doelkansen weggegeven. Tot grote vreugde van Carlos Cuesta. “Het is Jess Thorup die geswitcht heeft naar een driemansdefensie. Het was voor ons dan ook een complete verrassing dat hij vertrok. Maar goed, ook zonder hem lukte het vandaag. Ons fundament wordt steeds steviger. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we kunnen meedoen voor de titel, als we met deze verdediging kunnen voortwerken.”