KRC Genk won een fel bevochten maar faire Limburgse derby met 1-2. Man van de match was Theo Bongonda. Hij bezorgde met twee goals Racing een 12 op 12 en een voorlopige stek in de top drie van het klassement.

Met good-old Jorge Teixeira in plaats van Buatu in de defensie, had alleen Kevin Muscat een kleine verrassing in petto voor het wedstrijdblad. Domenico Olivieri verkoos zoals verwacht de topfitte Ito ...