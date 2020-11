Daniil Medvedev en Alexander Zverev spelen finale in hardcoretoernooi Parijs

Daniil Medvedev en Alexander Zverev spelen zondag de finale van het Masters 1.000 toernooi in Parijs. Medvedev schakelde Milos Raonic uit, terwijl Zverev Rafael Nadal vloerde.

Daniil Medvedev (ATP 5) heeft zich zaterdag als eerste geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi in de Franse hoofdstad Parijs (hard/3.901.015 euro). Het Russische derde reekshoofd versloeg in de halve finales het Canadese tiende reekshoofd Milos Raonic (ATP 17) in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 38 minuten.

Medvedev staat voor de 14e keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. Voor de vierde keer schopte hij het tot in de eindstrijd van een Masters 1.000-toernooi, vorig jaar pakte hij de eindzege in Cincinnati en Sjanghai. De Rus, voor het eerst dit seizoen in een finale, mikt op een achtste ATP-titel.

Leemte op palmares Nadal

Rafael Nadal (ATP-2) zal het Masters 1.000 van Parijs ook dit jaar niet winnen. De 34-jarige Spanjaard werd zaterdag in de halve finales met 6-4 en 7-5 uitgeschakeld door de Duitser Alexander Zverev (ATP-7). Het met 3.343.725 euro gedoteerde hardcourttoernooi in de Franse hoofdstad blijft zo één van de weinige leemtes op het palmares van Nadal.

Zverev gaat in zijn 22e ATP-finale voor een veertiende titel, de derde dit seizoen. Vorige maand won de runner-up van het US Open twee toernooien in Keulen.