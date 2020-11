Lionel Messi start op de bank, maar bezorgt Barcelona met twee goals eindelijk nog eens een competitiezege

Barcelona heeft na vier competitiewedstrijden zonder zege eindelijk nog eens kunnen winnen. De Catalanen, waar Lionel Messi op de bank startte, haalden het in eigen huis met 5-2 van Real Betis. Het was de ingevallen Messi - wie anders - die de Catalanen in de tweede helft met twee doelpunten en een slimme actie de zege bezorgde.

Of Ronald Koeman niet tevreden was over de prestatie van Messi in de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev of hij zijn sterspeler gewoon rust wou gunnen is niet bekend, maar Messi begon alleszins op de bank. Barcelona, dat vooraf pas twaalfde stond, had absoluut nood aan een overwinning. De Blaugrana ging alleszins uitstekend van start. Ousmane Dembélé bracht met zijn eerste van het seizoen de thuisploeg enig mooi op voorsprong. Zijn man opzoeken, uitkappen en staalhard binnen schieten: de Franse winger toonde waarom Barça hem in 2017 voor meer dan 100 miljoen haalde bij Dortmund.

Tien minuten later kreeg Barcelona een penalty, maar Antoine Griezmann - de strafschopnemer bij afwezigheid van Messi - liet na om de score de verdubbelen. De goal viel daarna aan de overkant. Vlak voor de rust bracht Antonio Sanabria Real Betis langszij.

Messi trekt het recht

In de tweede helft moest het beter en dat wist ook Ronald Koeman. Enter Lionel Messi. En dat had Betis geweten. Eerst liet de Argentijnse balkunstenaar de bal lopen en duwde Griezmann de 2-1 binnen, later deed Messi wat zijn Franse spitsbroeder niet kon: scoren vanop de stip. 3-1. Loren Moron maakte nog wel de aansluitingstreffer, maar nog eens Messi - met zijn eerste veldgoal van de competitie - en ook Pedri, bezorgden de Catalanen uiteindelijk een verdiende 5-2 zege. Barcelona springt zo naar de achtste plaats in het klassement, maar volgt wel nog steeds op vijf punten van Real Madrid, dat het vandaag opneemt tegen Valencia.