CEO farmabedrijf AstraZeneca: “Vaccin klaar in december, in januari beginnen vaccineren”

De CEO van farmabedrijf AstraZeneca heeft gezegd dat het kandidaat-vaccin van zijn bedrijf tegen het coronavirus eind december klaar zou kunnen zijn voor gebruik, in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties.

“Regelgevende autoriteiten werken de hele tijd met onze gegevens. Als ze snel handelen wanneer ons vaccin klaar is, kunnen we in januari beginnen met het vaccineren van mensen, misschien zelfs eind december”, zegt Pascal Soriot, de CEO van het bedrijf, volgens de Zweedse krant Dagens Nyheter zaterdag.

De Anglo-Zweedse medicijnenproducent werkt samen met de universiteit van Oxford in Groot-Brittannië om een kandidaat-vaccin voor het coronavirus te maken, dat wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende in de race om een coronavaccin te vinden.

Soriot zei dat veel deskundigen van mening zijn dat hervaccinaties moeten worden uitgevoerd, misschien wel jaarlijks. “Maar we moeten ervoor zorgen dat het vaccin echt werkt”, zei hij.

Het vaccin ging in september de derde testfase in. Deze fase werd tijdelijk onderbroken vanwege gezondheidsproblemen bij een patiënt die deelnam aan testen in Groot-Brittannië, maar is sindsdien hervat.

De Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Brazilië hebben eerste contracten getekend met AstraZeneca voor de levering van vaccins, eens het is goedgekeurd.