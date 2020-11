Serene herdenking Wapenstilstand in de diverse deelgemeenten

Riemst - De jaarlijkse herdenking van de Wapenstilstand - het einde van de Eerste Wereldoorlog - vindt dit jaar door de coronacrisis erg bescheiden en sereen plaats. In de diverse deelgemeenten is er enkel een kort moment van bezinning met bloemenhulde door een gemeentelijk afgevaardigde, waarop geen publiek is toegelaten.

Schepen Marina Pauly (CD&V) mocht zaterdag 7 november de spits afbijten in Zussen. De overige plechtigheden vinden plaats op:

zondag 8 november om 10.45 uur in Millen, maandag 9 november om 9 uur in Membruggen, woensdag 11 november om 9.30 uur in Zichen-Bolder, woensdag 11 november om 10.30 uur in Riemst en Herderen, zaterdag 14 november om 18 uur in Vroenhoven, zondag 15 november om 9.30 uur in Vlijtingen en Genoelselderen, zaterdag 21 november om 18 uur in Val-Meer, zondag 22 november om 10.45 uur in Kanne.

