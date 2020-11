Zoldernaar Jelle Geens derde op Wereldbeker in Valencia

Heusden-Zolder - Jelle Geens is in de afsluiter van het internationale triatlonseizoen in de wereldbekerrace van Valencia als derde geëindigd. De Zoldernaar (26) moest enkel de Franse wereldkampioen van 2019 en 2020 Luis Vincent en de Britse olympische kampioen Alistair Brownlee laten voorgaan.

Het verschil tussen winnaar Vincent en bronzen medaillist Geens bedroeg ‘slechts’ 13 seconden na 750m zwemmen, 20km fietsen en 5km lopen.

Met deze derde plaats leunt Geens heel dicht bij de wereldtop aan want eerder op het seizoen viel hij met een vierde plaats net naast het podium op het WK in Hamburg en veroverde hij op de Wereldbekerrace in Tsjechië eveneens een derde stek.