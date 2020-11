PORTRET. Donald Trump, de president die schoffeerde, polariseerde en bovenal overtuigd bleef van zijn eigen gelijk

Incasseren en uitdelen, en dat vier jaar lang. Ziedaar de samenvatting van de eerste ambtstermijn van Donald Trump als president van de Verenigde Staten van Amerika. De New Yorkse zakenman diende zich aan als een kandidaat die niet in het hokje ‘klassieke politicus’ paste, en dat bewees hij in de tumultueuze jaren die volgden. Met de verloren verkiezingen als dieptepunt.