UITSLAG ETAPPE 17 VUELTA. David Gaudu boekt tweede ritzege, Primoz Roglic verzekert zich van eindwinst ondanks ultieme aanval Carapaz

David Gaudu (Groupama-FDJ) heeft de laatste bergrit van de Vuelta gewonnen. De 24-jarige Fransman begon met veertig seconden achterstand aan de lastige slotklim maar soleerde uiteindelijk naar de winst, meteen ook zijn tweede etappezege in deze Ronde van Spanje. Primoz Roglic wint morgen zonder ongelukken zijn twee opeenvolgende Vuelta. Richard Carapaz plaatste weliswaar nog een ultieme aanval, maar kon de Sloveen niet meer uit de rode leiderstrui rijden.

Kort

Leiderstrui: Primoz Roglic

Puntentrui: Primoz Roglic

Bergtrui: Guillaume Martin

Witte trui: Enric Mas

Hoe kwam de zege tot stand?

Maar liefst 34 renners zaten in de vlucht van de dag. Hierbij ook twee landgenoten: Tosh van der Sande en Stan Dewulf van Lotto-Soudal. Ook Guillaume Martin was mee. De Fransman van Cofidis kwam vandaag als eerste boven op de Batuecas en verzekerde zich zo van de bolletjestrui. Hij moet morgen enkel nog finishen.

Jumbo-Visma hield in het peloton de hele dag de controle over de vlucht. Opvallend was dat ook Movistar, dat met Arcas, Erviti en Oliveira toch drie mannetjes meehad in de kopgroep, zijn duit in het zakje deed en de vluchters niet te ver liet wegrijden.

Op dertig kilometer van de finish werd duidelijk waarom Movistar zoveel kopwerk verrichtte in het peloton, dat dan tot anderhalve minuut van de vluchters genaderd was. Marc Soler plaatste een demarrage en reed door de verkleinde voorsprong in een mum van tijd naar de kopgroep, die dan nog uit een vijftiental renners bestond.

In de aanloop van de slotklim van buiten categorie sprongen voorin drie renners weg: Mark Donovan (Sunweb), Gino Mäder (NTT) en Ion Izagirre (Astana). Dit drietal begon met een voorsprong van bijna een minuut aan de Covatilla (11,4 km aan 7,1%). Toen al was dat duidelijk dat het peloton, dat opnieuw op meer dan drie minuten volgde, geen aanspraak zou maken op de etappezege.

Voorin was Ion Izagirre duidelijk de beste. De Spanjaard deelde verschillende prikken uit en ging op zes kilometer van de finish solo. Een paar kilometer later sprong David Gaudu ineens op en over Izagirre. De 24-jarige Fransman van Groupama-FDJ sprong eerder bij de achtervolgers weg en reed op een paar kilometer een gat van veertig seconden dicht. Gaudu viel niet meer stil en boekte zo zijn tweede overwinning deze Vuelta.

Wat deden de favorieten?

Hugh Carthy stak op vier kilometer van de finish als eerste de lont aan het vuur. Primoz Roglic en Richard Carapaz volgden gezwind. Ook Enric Mas en Aleksander Vlasov waren mee.

Een kilometer verder plaatste Carapaz zijn ultieme aanval. Met een ware explosie sprong hij weg van Roglic, die moest passen. Carapaz, die 45 seconden moest dichtrijden op de Sloveense rode trui, begon aan een korte tijdrit. Gelukkig voor Roglic was er nog Lennard Hofstede, een overblijver van de vroege vlucht. De jonge Nederlander was van goudwaarde voor zijn Sloveense kopman en kon de schade beperken. Later zorgde ook Soler, die werkte voor Mas, ervoor dat Roglic op 21 seconden van Carapaz binnenkwam, genoeg voor de eindwinst in deze Vuelta.

Hoe deden de Belgen het?

Tosh van der Sande en Stan Dewulf waren mee met de kopgroep. Op de Alto de Peñacaballera, de vierde van zes cols, ging het te snel voor Van der Sande. Stan Dewulf moest uiteindelijk op zeven kilometer van de top van de slotklim lossen.

Nog iets dat u moet weten?

De achttiende etappe van morgen is meteen ook de laatste. Het peloton rijdt zo dus niet de gebruikelijke 21 etappes van een grote ronde. Reden hiervoor: de eerste drie ritten van de Vuelta zouden normaal in Nederland gereden worden, maar door het coronavirus besloot de organisatie de passage te schrappen. Uiteindelijk telt de Vuelta dus 18 etappes, waar de renners na dit speciale langgerekte seizoen waarschijnlijk niet rouwig om zullen zijn.