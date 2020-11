Jill Biden, de vrouw die nooit first lady wilde zijn: “Ik begrijp dat men niet enthousiast is over mijn man”

Ooit verstoorde ze in bikini een vergadering waarop haar man bijna als presidentskandidaat naar voren werd geschoven. “No”, had ze op haar buik geschreven. En nu wordt Jill Biden (69) misschien toch first lady. Een rol die ze nooit zocht, maar waar ze nu wel op hoopt. “Ik begrijp dat mensen niet enthousiast zijn over mijn man, maar we moeten Trump verslaan.”