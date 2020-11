Historische kijkcijfers en tweede seizoen voor ‘The masked singer’

Meer dan twee miljoen mensen hebben Koningin – alias Sandra Kim – vrijdagavond de finale van ‘The masked singer’ zien winnen. Een historisch kijkcijfer dat VTM niet meer gezien heeft sinds haar begindagen. Meteen bevestigt de zender dat er een tweede seizoen komt.

Het gaat over voorlopige cijfers van mensen die live of uitgesteld keken op vrijdagavond zelf. Maandag komen de definitieve cijfers aan, waarbij ook de uitgestelde kijkers van zaterdag en zondag worden bijgerekend. Dat aantal kan dus nog aandikken. De kans is groot dat het programma in de top van best bekeken programma’s aller tijden. Het best bekeken programma ooit is de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk op het wereldkampioenschap voetbal in 2018, met 2,5 miljoen kijkers. Het best bekeken ‘gewone’ televisieprogramma is nog steeds de aflevering van Schalkse ruiters van maart 1997, met 2,27 miljoen kijkers.

In The masked singer nemen tien bekende mensen vermomd in een kostuum het al zingend tegen elkaar op. Dit seizoen deden onder anderen Giovanni Kemper (Duiker), Kevin Janssens (Wolf) en Norah Gharib (Suikerspin) mee. De opnames en voorbereidingen gebeurden in het grootste geheim.