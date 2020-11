Wereldkampioen Ryan Kamp kroont zich nu ook tot Europees kampioen bij beloften

Ryan Kamp is de nieuwe Europese kampioen veldrijden bij de beloften. De Nederlandse topfavoriet soleerde naar de zege in Rosmalen. Met Thomas Mein en Cameron Meisen vervolledigden twee Britten het podium. Er namen geen Belgische beloften deel aan het EK.

Wereldkampioen Ryan Kamp startte als de grote favoriet in Rosmalen nadat hij de voorbije weken enkele mooie resultaten bij de profs liet noteren, zoals een zesde plaats in de Superprestige in Ruddervoorde. Alle ogen waren dus gericht op de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar daar had Kamp geen problemen mee.

In de eerste ronde scheidde zich een groep van zes af met daarin vier Nederlanders en de Britten Mein en Mason. Het was Mein die Nederland even onder druk zette op het eind van die ronde, maar dat verontrustte Kamp niet.

Foto: BELGA

Integendeel, de kopman van de Nederlanders gaf een ijzersterke indruk. Samen met zijn ploegmaat Pim Ronhaar zette hij de Britten onder druk iets voor halfweg cross. Het duo muisde er vanonder. Voor Ronhaar ging het wat later ook te snel, Kamp begon aan een mooie solo en kroonde zich tot Europees kampioen. Hij haalde het met 12 seconden voorsprong op Thomas Mein en 13 seconden op Cameron Mason.