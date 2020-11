Geen toeschouwers voor twee F1-wedstrijden in Bahrein

De twee Grote Prijzen Formule 1 in Bahrein zullen zonder toeschouwers plaatsvinden, met uitzondering van enkele mensen uit de gezondheidszorg uit het koninkrijk aan de Perzische Golf die de evenementen wel mogen bijwonen. Dat heeft de organisatie zaterdag bekendgemaakt.

Er worden twee GP’s georganiseerd op het circuit van Sakhir, op 29 november en 6 december. De beslissing geen toeschouwers toe te laten, werd genomen in het licht van de “huidige situatie wat betreft de coronapandemie”. Een beperkt aantal tickets is evenwel voorbehouden “voor de families van de medewerkers uit de gezondheidszorg in Bahrein, als erkenning voor hun ongelooflijke bijdrage en inzet bij het bestrijden van de pandemie”.

Dit seizoen staan er nog vier races op het programma. De eerstvolgende GP is die van Turkije op 15 november. Daarna volgen de twee GP’s in Bahrein. Op 13 december wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi.