Eigenaar van handelszaak kruipt over poort en wordt even later verrast door politie

Dilsen-Stokkem -

De politie kreeg vrijdag even na 8.15 uur een melding binnen van verdachte gedragingen aan een pand op de Rijksweg in Dilsen. De getuige had iemand over de poort zien kruipen. De politie ging ter plaatse. De agenten kropen over de poort om op het terrein polshoogte te gaan nemen. De deur van de zaak bleek ook open te zijn. In het gebouw troffen de agenten een man aan. De man verschrok zich een ongeluk. Hij bleek de eigenaar te zijn.