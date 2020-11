Maaseik -

De politie heeft vrijdag controles uitgevoerd op een camping in de Kattebeekstraat in Opoeteren. Gasten zouden zich volgens een melder niet aan de coronaregels houden. Ter plaatse bleken het eigenaars van campers te zijn die in hun eigen voertuig slapen. Geen overtreding dus. De gemeenschappelijke voorzieningen op de camping zijn wel gesloten.