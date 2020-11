Voor de vierde dag op rij daalt het aantal besmettingen op weekbasis in onze provincie. Er raakten de afgelopen week 2.665 mensen besmet met het coronavirus, 18 procent minder dan de week daarvoor.

Het reproductiegetal in onze provincie bedraagt nu 0,854. Het is al van begin september geleden dat de R-waarde nog zo laag lag. De daling van het aantal besmettingen die midden deze week was ingezet ...