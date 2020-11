Slecht nieuws voor Eden Hazard: Rode Duivel test positief op coronavirus

Eden Hazard heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft Real Madrid zaterdag bekendgemaakt.

Vrijdagmorgen werden de spelers van de Koninklijke getest. Twee spelers bleken positief. Naast Eden Hazard is ook de Braziliaan Casemiro besmet.

Eden Hazard gaat in quarantaine en mist de competitiematch van zondag in Valencia. Normaal gezien zakt hij evenmin af naar België voor de komende drie interlands van de Rode Duivels, de oefenmatch tegen Zwitserland (woensdag 11 november) en de laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League tegen Engeland (zondag 15 november) en Denemarken (woensdag 18 november).