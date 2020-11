Ongeziene verdeeldheid, wapens en opruiende taal van de president: hoe gevaarlijk is deze Amerikaanse cocktail?

Steden tegen platteland, wit tegen zwart, Trump tegen Biden. In het verscheurde Amerika is het wederzijdse onbegrip groot en de vrees groeit dat dit escaleert in geweld. De zittende president deed daar een opruiende toespraak bovenop. “We zullen niet toestaan dat de verkiezing ons door corruptie wordt ontnomen”, zei hij. Zijn kiezers geloven hem blind.