Niks is nog zoals het was. Zelfs de Limburgse derby niet. Voor het eerst wordt de broederstrijd op Stayen uitgevochten met gesloten deuren. Met in de lege tribunes… de Genkse coach. John van den Brom (54) arriveerde vrijdag als de opvolger van Jess Thorup maar laat zaterdag nog de eer aan assistent Domenico Olivieri.