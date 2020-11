Als hij president wordt en zijn termijn helemaal uitdoet, zal Joe Biden afzwaaien op zijn 82ste. Maar zover is het nog niet, eerst moeten álle stembiljetten worden geteld. Heb geduld, drukte hij zijn kiezers op het hart. Ook de carrière van ‘Uncle Joe’ was er één van geduld: als hij het Oval Office grijpt, wordt dat zijn laatste stap, bijna 50 jaar nadat hij debuteerde in de Senaat.